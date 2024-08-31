Galatasaray, Leo Dubois ile sözleşmesini sona erdirdi
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Dubois, Galatasaray formasıyla 2 sezon geçirdi ve takıma katkı sağladı. Kulüp, oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
31.08.2024 15:11:39. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Leo Dubois ile sözleşmesini sona erdirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?