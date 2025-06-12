Galatasaray, Leroy Sane ile Anlaştı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Leroy Sane ile Anlaştı

12.06.2025 19:19
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Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sezon başına 9 milyon avro garanti ücret.

Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9 milyon avro garanti ücret ile net 3 milyon avro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Leroy Sane, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Leroy Sane ile Anlaştı - Son Dakika

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