Galatasaray Liderlik Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
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Galatasaray Liderlik Koltuğuna Oturdu

Galatasaray Liderlik Koltuğuna Oturdu
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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, averajla liderliği ele geçirdi. 31 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda ev sahibi takımlar 4, deplasman ekipleri ise 3 kez kazanırken, bu hafta ayrıca lider değişti ve Galatasaray ilk sıraya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadığı maçları kazandı. Bu hafta liderlik de el değiştirirken, Gençlerbirliği'nin berabere kalmasıyla Galatasaray, Ankara ekibiyle puanını eşitledi ve averajla liderlik koltuğuna geçti.

Ligin 3. haftasındaki müsabakaların 4'ünü ev sahibi ekipler, 3'ünü de deplasman takımlarını kazanırken, 2 maç ise berabere sona erdi.

Bu hafta 31 gol atıldı

Haftanın en gollü karşılaşması Beşiktaş ile Çorum FK arasında oynandı. Siyah-beyazlılar, ligin yeni ekiplerinden Çorum'u Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in hat-trick yaptığı maçta 6-2'lik skorla mağlup etti. Bu hafta yapılan 9 müsabakada ise toplam 31 gol kaydedildi.

Galatasaray lider oldu

Sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, bu hafta averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların ardından aynı puandaki Gençlerbirliği ikinci basamakta bulunuyor. Bu iki takımın ardından 5 takımın 6'şar puanı olurken, Beşiktaş üçüncü, Fenerbahçe de dördüncü sırada yer aldı.

Ligde geride kalan 3 haftada Konyaspor puan almayan tek takım olarak bulunuyor. Göztepe, Çorum FK ve Erzurumspor FK ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'de 3. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 1

Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2

Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Galatasaray: 3 - Göztepe: 2

Eyüpspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 1

Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1

Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Trabzonspor: 1

Beşiktaş: 6 - Çorum FK: 2

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

4 Eylül Cuma:

20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Liderlik Koltuğuna Oturdu - Son Dakika

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