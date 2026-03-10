Galatasaray Liverpool'a 2 Değişiklikle Çıktı - Son Dakika
Galatasaray Liverpool'a 2 Değişiklikle Çıktı

Galatasaray Liverpool\'a 2 Değişiklikle Çıktı
10.03.2026 21:04
Okan Buruk, Liverpool maçı için Beşiktaş derbisinin 11'ine 2 değişiklik yaptı. Taraftar coşkusu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre İngiliz temsilcisi Liverpool ile oynadıkları maçta 2 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Liverpool karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Roland Sallai ve Leroy Sane'nin yerine Wilfried Singo ve Noa Lang'a görev verdi.

Noa Lang 2 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Liverpool müsabakasında 11'de yer aldı. En son Corendon Alanyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 11'de görev alan Lang, daha sonra kupadaki Alanyaspor karşılaşmasında sonrada oyuna girerken, Beşiktaş derbisinde oynamadı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinsın Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan ve Sacha Boey bekledi.

Stadyum kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Liverpool maçında takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, RAMS Park'ta oynanan müsabakada tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar mücadele öncesinde yaptığı tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Öte yandan Galatasaray yönetimi tribünlere sarı-kırmızı bayrak koyarken, taraftarlar seremoni sırasında bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca tribünlerde İngilizce olarak 'The World met hell here, welcome to hell' ve 'You are alone in Sami Yen Hell' pankartları açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Okan Buruk, Liverpool, Beşiktaş, Futbol, Spor

