Galatasaray, Liverpool'a 4-0 Mağlup

19.03.2026 01:18
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool'a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Wirtz'in ara pasında Ekitike'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Mac Allister'ın ceza sahasına ara pasında topla buluşan Salah'ın bekletmeden arka direğe yerden ortasında Ekitike, tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada paslaşarak gelişen atakta Salah'ın ceza sahasında sert vuruşunda kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Seken topu takip eden Gravenberch'in yerden de seken şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

56. dakikada Wirtz'in ara pasına sağ kanattan koşu yapan Frimpong'un kale önüne çevirdiği top Singo'ya da çarparak filelere gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden Mohamed Salah, ceza yayına doğru ilerleyerek Wirtz ile duvar pası yaptı. Salah, plase vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 4-0

67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekitike, son çizgide topla ilerleyerek pasını Salah'a çıkardı. Salah'ın gelişine vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada sağ kanattan Salah'ın ön direğe çevirdiği topa Mac Allister gelişine vuruş yaparken Uğurcan'dan seken topa Ekitike kafayı vurdu ve top üst ağlarda kaldı.

87. dakikada Szoboszlai'den pasını alan Ekitike'nin ceza yayından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

Stat: Anfield

Hakemler: Pawel Raczkowski, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik

Liverpool: Alisson, Jeremie Frimpong (Curtis Jones dk. 67), Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch (Trey Nyoni dk. 89), Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah (Cody Gakpo dk. 74), Florian Wirtz (Rio Ngumoha dk. 89), Hugo Ekitike (Federico Chiesa dk. 89)

Yedekler: Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Andrew Robertson, Amara Nallo, Kieran Morrison

Teknik Direktör: Arne Slot

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Noa Lang dk. 46, Mauro Icardi dk. 80), Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı (Eren Elmalı dk. 73), Ismail Jakobs, Lucas Torreira (Yunus Akgün dk. 60), Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Leroy Sane dk. 46)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Dominik Szoboszlai (dk. 25), Ekitike (dk. 51), Gravenberch (dk. 53), Mohamed Salah (dk. 62) (Liverpool) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

