Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

16.03.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 18 Mart'taki Liverpool maçı öncesi antrenmanlarına Kemerburgaz'da devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın topa sahip olma ve savunma organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

Antrenman, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 20:53:33. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Liverpool Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.