Galatasaray, Liverpool Maçına Hazır

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 8'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool karşılaşmasına yönelik taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılı ekipte antrenman tam kadro yapılırken, teknik heyetin oyuncuların performansından memnun olduğu öğrenildi.

Galatasaray, Liverpool'u yarın akşam RAMS Park'ta ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, iki takım arasındaki son 16 turunun ilk randevusu olacak.