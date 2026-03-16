Galatasaray, Liverpool Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray'ın, Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ve dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve savunma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
