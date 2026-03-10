Galatasaray, Liverpool'u 1-0 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Lucas Torreira'nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada savunmada Wilfried Singo'nun uzaklaştırdığı topu kontrol eden Dominik Szoboszlai'nin ceza yayı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

66. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın hatalı pasında araya giren Hugo Ekitike, savunmada Davinson Sanchez'i geçip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasın solundan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

70. dakikada sol taraftan Dominik Szoboszlai'nin kullandığı kornerde altıpas içinde Ibrahima Konate'ye çarpan top ağlara gitti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonda elle oynamaya olduğunu işaret eden hakem Manzano, golü iptal etti.

81. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Robertson'ın içeri çevirdiği topa savunmadan Davinson Sanchez'in ters vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado,,Guadalupe Porras Ayuso

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 90+3), Mario Lemina (Roland Sallai dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 90+3), Gabriel Sara (Sacha Boey dk. 87), Noa Lang (Yunus Akgün dk. 77), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez (Andy Robertson dk. 60), Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Mohamed Salah (Jeremie Frimpong dk. 60), Florian Wirtz (Cody Gakpo dk. 73), Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

Yedekler: Freddie Woodman, Kornel Misciur, Curtis Jones, Trey Nyoni, Amara Nallo, Kieran Morrison, Rio Ngumoha

Teknik Direktör: Arne Slot

Gol: Mario Lemina (dk. 7) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Davinson Sanchez (Galatasaray), Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai (Liverpool) - İSTANBUL