UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasındaki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

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