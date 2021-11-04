UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasındaki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich
Kaynak: AA
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