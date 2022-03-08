Galatasaray maçına Fransız hakem - Son Dakika
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Galatasaray maçına Fransız hakem

08.03.2022 12:52
Galatasaray maçına Fransız hakem

Barcelona ile Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Barcelona ile Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında perşembe günü saat 23.00'te Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.


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Galatasaray, Barcelona, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray maçına Fransız hakem - Son Dakika


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