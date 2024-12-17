Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok - Son Dakika
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Spor

Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok

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Galatasaray'ın Trabzonspor'la olan maçını izlemek için İstanbul'a gelen Felipe Melo'ya kulübü Fluminense'den kötü haber geldi. Fluminense, eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo ile sözleşme yenilememe kararı aldı. 41 yaşındaki futbolcu, Dünya Kulüpler Kupası'nda kalmak istemesine rağmen Aralık ayı sonunda sona erecek olan sözleşmesi uzatılmayacak.

17.12.2024 11:37
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Galatasaray'ın Trabzonspor'la olan maçını izlemek için İstanbul'a gelen Felipe Melo'ya kulübü Fluminense'den kötü haber geldi.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Brezilya ekibi, şampiyonluğun ardından 41 yaşındaki futbolcu ile sözleşmeyi yenilememeye karar verdi. Felipe Melo için yolun sonu gelmiş gibi duruyor. Kulübü Fluminense, 3 yıllık mukavelesinin sonuna gelen eski Galatasaraylı futbolcuyla sözleşme yenilememe kararı aldı. Savunma oyuncusu, Dünya Kulüpler Kupası'nda kalma arzusunu dile getirmesine rağmen yönetim kurulu, Aralık ayı sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmamayı tercih etti.

Felipe Melo'nun Fluminense'deki kariyerine Conmebol Libertadores şampiyonluğu da dahil 4 kupayla başladı. Tecrübesi ve liderlik özellikleriyle takımda çok önemli bir yeri olan tecrübeli futbolcu bir sezon daha kalmak istediğini iletmesine rağmen kabul görmedi.

Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok
Galatasaray maçına gelen Felipe Melo\'ya büyük şok

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Son Dakika Spor Galatasaray maçına gelen Felipe Melo'ya büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Vatandaş Rıza:
    kuduz aşılarını yaptirmamistir 19 56 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu:
    fero akşam nasıl koydu adana 50 1 Yanıtla
  • jackal insomnia:
    nasıl yaraniz varsa bu adam size neler yapmışsa unutamamissiniz guzelll Galatasaray da melolar bitmez çekeceğiniz var?? 38 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşlılar bunu olimpiyatta nasıl kovalamıştı hahahaha :))) 6 37 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Galatasaray alsın bu köpeği çok seviyorlar.kapının önüne bağlasınlar.. 12 30 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    artık tamamen tasmasız...niye istanbula geldiği anlaşıldı i tin. eski günler hatrina ne iş olsa yaparım ayakları.. 11 24 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    osturuk ferat 26 4 Yanıtla
  • Murat Çil:
    allah vere de yolda falan denk gelse bu it 10 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    itty 8 12 Yanıtla
  • Deutschland:
    melossssss aglamaaaaaaaaa 5 8 Yanıtla
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