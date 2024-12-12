Galatasaray Malmö ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Malmö ile Berabere Kaldı

Galatasaray Malmö ile Berabere Kaldı

Galatasaray, Malmö ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında 2-2 sona erdi. Goller: Botheim, Jelert, Yunus Akgün, Pena.

12.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Yeni Malmö

Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)

Malmö: Persson, Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen (Dk. 74 Thelin), Johnsen, Rosengren (Dk. 74 Pena), Bolin (Dk. 65 Taha Ali), Rieks (Dk. 82 Berg), Botheim

Galatasaray: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez (Dk. 32 Kerem Demirbay), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara (Dk. 87 Efe Akman), Jelert (Dk. 87 Ziyech), Mertens (Dk. 73 Nelsson), Yunus Akgün, Batshuayi

Goller: Dk. 24 Botheim, Dk. 90+2 Pena (Malmö), Dk. 43 Jelert, Dk. 56 Yunus Akgün (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Bolin, Dk. 39 Rieks (Malmö), Dk. 52 Torreira, Dk. 90+4 Metehan Baltacı (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

53. dakikada Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

56. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı bir kez daha alan Yunus'un yerden düzgün vuruşunda, top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.

63. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Persson'da kaldı.

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda çalımlarla ilerleyen Taha Ali'nin şutunda, kaleci Muslera direk dibinde topu kornere çeldi.

88. dakikada Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera topu güçlükle kornere gönderdi.

90+2. dakikada Malmö skoru 2-2 yaptı. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Pena, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top yan direğe çarparak filelerle buluştu.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Kaynak: AA

Yunus Akgün, Galatasaray, Futbol, Dünya, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Malmö ile Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:28 Ankara’daki kritik görüşmenin ardından ABD’den Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür
00:20 TBMM’de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz
23:40 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi
23:20 Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu Anne ve 3 çocuğu ölü bulunmuştu! Aynı apartmandaki 21 kişi de hastanelik oldu
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 00:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Malmö ile Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.