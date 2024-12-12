Galatasaray Malmö ile Berabere Kaldı

Spor

Stat: Yeni Malmö

Hakemler: John Brooks, Simon Bennett, Daniel Robathan (İngiltere)

Malmö: Persson, Larsen, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen (Dk. 74 Thelin), Johnsen, Rosengren (Dk. 74 Pena), Bolin (Dk. 65 Taha Ali), Rieks (Dk. 82 Berg), Botheim

Galatasaray: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez (Dk. 32 Kerem Demirbay), Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara (Dk. 87 Efe Akman), Jelert (Dk. 87 Ziyech), Mertens (Dk. 73 Nelsson), Yunus Akgün, Batshuayi

Goller: Dk. 24 Botheim, Dk. 90+2 Pena (Malmö), Dk. 43 Jelert, Dk. 56 Yunus Akgün (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Bolin, Dk. 39 Rieks (Malmö), Dk. 52 Torreira, Dk. 90+4 Metehan Baltacı (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

53. dakikada Christiansen'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta çıktı.

56. dakikada sarı-kırmızılı ekip, 2-1 öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens ile duvar pası yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlağı bir kez daha alan Yunus'un yerden düzgün vuruşunda, top kaleci Persson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti.

63. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Persson'da kaldı.

84. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda çalımlarla ilerleyen Taha Ali'nin şutunda, kaleci Muslera direk dibinde topu kornere çeldi.

88. dakikada Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera topu güçlükle kornere gönderdi.

90+2. dakikada Malmö skoru 2-2 yaptı. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Pena, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye plase vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın parmaklarının ucuyla dokunduğu top yan direğe çarparak filelerle buluştu.

Karşılaşma 2-2 berabere bitti.