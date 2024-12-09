Galatasaray Malmö Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Malmö Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Malmö ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için antrenmanlara başladı.

09.12.2024 15:17
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Galatasaray idmanı, 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Malmö maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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