Galatasaray Malmö Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 12 Aralık Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Galatasaray idmanı, 2'ye 2 oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Malmö maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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