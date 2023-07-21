Galatasaray, Mathias Ross'u Nijmegen'e kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Mathias Ross'u Nijmegen'e kiraladı

21.07.2023 21:34

Galatasaray, transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaparak Mathias Ross'un Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, The Football Club N.E.C. BV ile yapılan anlaşma gereği 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli alacak.

Transfer dönemine oldukça hızlı başlayan Süper Lig devi Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.

250 BİN EUROYA KİRALANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

İşte gideceği takım! Galatasaray, Mathias Ross'u resmen kiraladı

İşte o açıklama;

İşte gideceği takım! Galatasaray, Mathias Ross'u resmen kiraladı
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Mathias Ross, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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