Galatasaray, Mathias Ross'u Nijmegen'e kiraladı

Transfer dönemine oldukça hızlı başlayan Süper Lig devi Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.

250 BİN EUROYA KİRALANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

İşte o açıklama;