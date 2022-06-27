Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak - Son Dakika
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Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak

27.06.2022 17:55

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da başarılı sezon geçiren Matias Vargas için Galatasaray harekete geçti. Arjantinli futbolcu için Sarı-kırmızılı kulübün 5 milyon euroluk bir teklif yapabileceği iddia edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren Matias Vargas için harekete geçti.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILABİLİR

Sporx'in Barcelona merkezli ElDesmarque'den aktardığı habere göre, Galatasaray'ın, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON ASİST KRALI OLDU

25 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'daki performansına da değinilirken, Vargas'ın geçen sezon Türkiye Ligi'nde 13 asist ile en fazla asist yapan futbolcu olduğunun altı çizildi. 2019'da Espanyol'a transfer olan Vargas'ın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak - Son Dakika


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