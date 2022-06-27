Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren Matias Vargas için harekete geçti.
Sporx'in Barcelona merkezli ElDesmarque'den aktardığı habere göre, Galatasaray'ın, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.
25 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'daki performansına da değinilirken, Vargas'ın geçen sezon Türkiye Ligi'nde 13 asist ile en fazla asist yapan futbolcu olduğunun altı çizildi. 2019'da Espanyol'a transfer olan Vargas'ın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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