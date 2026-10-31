Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 mağlup etti. Denizli'de Meeks 19, Mahir Ağva 18 sayıyla dikkat çekerken Galatasaray'da Smailagic 20, Metu 18 sayı kaydetti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Yukatel Denizli Basket: Ivey 5, Pecarski 12, Bailey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2
Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8
1. Periyot: 17-17
Devre: 29-41
3. Periyot: 50-64
Beş faulle oyundan çıkan: 32.06 Ivey (Yukatel Denizli Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Yukatel Denizli Basket'i 87-74 yendi.
Kaynak: AA
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