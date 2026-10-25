Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de Bandırma'yı 102-68 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de Bandırma'yı 102-68 mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 yendi. İlk yarıyı 38-34 önde geçen Galatasaray, üçüncü periyodu 68-45 önde tamamlayarak maçtan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner

Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, Şehmus Hazer 11, Nikolic 2, Metu 17, Ballo 3, Berkan Durmaz 18, Smailagic 18, Ivanovic 6, Buğrahan Tuncer 9, Simpson 14, Efe Şekeroğlu

Pizzabulls Bordo Bandırma: Kadir Bayram 4, Toure 3, Aldridge 10, Jefferson 15, Peterson 17, Gordon 10, Okben Ulubay, Maxhuni 3, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Hankins 4, Özgür Şahin

1. Periyot: 21-19

Devre: 38-34

3. Periyot: 68-45

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 yendi.

Kaynak: AA
Sinan ErdemGalatasaraySigortaTürkiyeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de Bandırma'yı 102-68 mağlup etti - Son Dakika
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