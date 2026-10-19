Galatasaray MCT Technic, Strasbourg'u yenerek çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika
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Galatasaray MCT Technic, Strasbourg'u yenerek çıkışa geçmek istiyor

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Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 20.00'de SIG Strasbourg'u Sinan Erdem'de ağırlayacak. İlk maçında Cibona Zagreb'e 96-76 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Strasbourg'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ikinci mücadelesine çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Cibona Zagreb'e deplamasmanda 96-76 mağlup oldu.

Sahasında Legia Varşova'yı 100-62 yenen Fransız ekibi, gruba galibiyetle başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan maçta Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, Strasbourg karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kaynak: AA
Cibona ZagrebSinan ErdemGalatasarayBeşiktaşSporSon Dakika

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