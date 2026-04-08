Galatasaray MCT Technic'ten Önemli Galibiyet
08.04.2026 22:18
Galatasaray MCT Technic, La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup ederek seriyi 1-1'e taşıdı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya)

Galatasaray MCT Technic: Robinson 10, Rıdvan Öncel, Palmer 10, White 7, Muhsin Yaşar 8, McCollum 2, Can Korkmaz, Meeks 17, Buğrahan Tuncer 8, Petrucelli, Ellis 2

La Laguna Tenerife: Huertas 9, Sastre, Scrubb 2, Doornekamp 3, Shermadini 12, Fernandez 9, Fitipaldo, Abromaitis 9, Guerra 7, Mills 11

1. Periyot: 14-13

Devre: 30-27

3. Periyot: 47-40

Beş faulle çıkan: 35.30 Robinson (Galatasaray MCT Technic)

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini 64-62 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, böylece seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Kazanan takım organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar 6. dakikada 11-2 öne geçti. Sonrasında aldığı molayla toparlanan İspanya temsilcisi, yakaladığı 11-0'lık seriyle skoru 13-11 olarak lehine çevirdi. İki takımın da savunmasının öne çıktığı ilk periyot, Galatasaray MCT Technic'in 14-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta sarı-kırmızılı ekip, dış atışlardan Robinson ve Buğrahan Tuncer ile sayı buldu. Konuk ekip ise pota altından skor üreterek rakibine karşılık vermeye çalıştı. Galatasaray MCT Technic, iyi savunma yaptığı ilk yarıyı 30-27 önde bitirdi.

Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyrekte özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdürdü. La Laguna Tenerife ise bu çeyrekte serbest atış çizgisinden ve boyalı alandan skor üretti. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe 47-40 üstün girdi.

Galatasaray MCT Technic, son çeyrekte boyalı alanda skor üretti. Sarı-kırmızılılar, 36. dakikada pota altından Palmer'ın basketiyle farkı 10'a (61-51) çıkardı. Daha sonra hücumdaki etkinliği artıran İspanya ekibi, Mills'in turnikeden attığı basketle 38. dakikada farkı 3 sayıya (61-58) düşürdü. Taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, kalan süreyi iyi oynayarak müsabakadan 64-62 galip ayrıldı.

Can Natan, NBA Avrupa yetkililerini ağırladı

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, karşılaşmada Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Avrupa'nın yetkililerini ağırladı.

Natan, maçı saha kenarında NBA Avrupa yetkilileri George Aivazoglou, Rhys Jenkins ve Henry Utku ile birlikte izledi.

Kaynak: AA

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
