Galatasaray Mersinspor\'u Farkla Geçti

Spor

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray: Livingston 9, Blumbergs 18, Palmer 24, Delgado 6, Göksenin Köksal 9, Efianayi 3, Cummings 9, Samet Geyik 3, Izundu 7, Buğrahan Tuncer 13, Efe Vatan

Mersinspor: Cobbs 16, Pineiro 21, Cruz 24, Kairys 1, Tevfik Akdamar 2, Olaseni 2, Emre Tanışan, Kartal Özmızrak 5, Berkay Sinirlioğlu, Simmons, Canberk Kuş 5

1. Periyot: 26-22

Devre: 53-37

3. Periyot: 76-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Mersinspor'u 101-82 yendi.

Müsabakanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 26-22 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu. Farkı açarak devre arasına 53-37 üstün giren Galatasaray, üçüncü periyodu 76-59 önde bitirdiği maçı 101-82 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 24 sayıyla mücadele eden Palmer ve 18 sayı kaydeden Blumbergs, galibiyetin mimarları oldu.

Akdeniz temsilcisinde Cruz'un 24, Pineiro'nun 21 ve Cobbs'un 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 4. galibiyetini, Mersinspor ise 4. yenilgisini yaşadı.