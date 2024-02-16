Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

16.02.2024 19:05
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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