Galatasaray, Molde maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Son Dakika

Galatasaray, Molde maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:01

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroya Kerem Demirbay ve Zaha eklendi. Yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech ise listede yer almadı.

Süper Lig devi Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

KEREM DEMİRBAY VE ZAHA LİSTEDE

Sarı kırmızlı takım, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listeye Kerem Demirbay ve Zaha'yı ekledi.

TETE VE ZIYECH YOK

Galatasaray'da yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech listede yer almadı.

Kadroda yer alan isimler şu şekilde;

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjø, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Cédric Bakambu.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Molde maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
17:24 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
17:25 Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu
17:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pendikspor Maçıyla İlgili TFF Başkanı'na Mektup Gönderdi
17:18 Kabine Beştepe'de toplandı! Masada emekli ve memura maaş zammı dahil 4 konu var
17:14 Citibank'ın dolar/TL tahmini 32 TL oldu
17:07 Hedeflerinde Pendikspor maçı var! Beşiktaş'tan TFF'ye mektup
17:05 Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Masada emekli ve memurun maaş zammı dahil 4 önemli konu var
17:04 Danimarka ve Hollanda'nın Ankara elçileri Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı
17:00 Son Dakika: Danimarka ve Hollanda'nın Ankara elçileri Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2023 17:44:34. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Molde maçı için kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement