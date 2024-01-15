 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 Yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi. Nelsson ve Mertens'in golleriyle galibiyete ulaşan Galatasaray, üst üste 3. galibiyetini aldı.

Galatasaray, Mondihome Kayserispor\'u 2-1 Yendi
15.01.2024 - 22:11,
Abone Ol

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 77 Berkan Kutlu), Ndombele (Dk. 65 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 76 Baran Demiroğlu), Mertens (Dk. 87 Eyüp Aydın), Zaha, Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Kaan Ayhan)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Karimi (Dk. 89 Yiğit Emre Çeltik), Boa Morte (Dk. 75 Carole), Mehmet Eray Özbek (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 75 Hayrullah Erkip), Bahoken

Goller: Dk. 26 Nelsson, Dk. 86 Mertens (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 58 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Karimi, Dk. 45+4 Mehmet Eray Özbek, Dk. 71 Gökhan Sazdağı, Dk. 85 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 88 Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Maç bitiminde) (Mondihome Kayserispor), Dk. 52 Mertens (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Ramazan Civelek, ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu ceza yayının sağındaki Gökhan Sazdağı'na pas vererek kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top, kaleci Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında altıpas içinde kalan meşin yuvarlağı son anda Attamah'dan önce tokatlayan Uruguaylı file bekçisi tehlikeyi önledi.

54. dakikada Zaha'nın ceza sahasının ilk metresinden çıkardığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Orta sahada Torreira'nın kısa düşen geri pasında araya giren Boa Morte, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

68. dakikada Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarındaki Mertens voleyle vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki mücadelede Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirdi. Oyunun durmasının ardından VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Mertens, sert bir vuruşla kaleci Bilal'in sağından ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Muslera, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika


23:04
Gol oldu ama hakem 'İptal' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı

Son Dakika
23:04 Gol oldu ama hakem "İptal" dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 23 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement