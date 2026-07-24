Galatasaray, Monza'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray, Monza'ya 2-0 Yenildi

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Galatasaray, hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Taraftarlar destek verdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta karşılaştığı İtalya ekibi Monza'ya 2-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Monza ile karşılaştı.

Galatasaray, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.

İtalya temsilcisi, 23. dakikada Andrea Carboni'nin kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Monza, 49. dakikada Patrick Cutrone'nin ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın devamında başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 62. dakikasında Lucas Torreira, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Berat Luş ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu oyuna dahil etti. Buruk, 81. dakikada ise Eyüp Aydın'ı sahaya sürerken 89. dakikada Dağhan Kahraman, Furkan Koçak ve Eyüp Can Karasu'ya görev verdi.

İkinci hazırlık maçından mağlup ayrıldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Monza'ya ise 2-0 yenildi.

Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya ekibi Venezia ile karşılaşacak.

Taraftardan yoğun ilgi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 6 bin Türk futbolsever seyretti.

Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Monza'ya 2-0 Yenildi - Son Dakika

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