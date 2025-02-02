Galatasaray Morata ile Görüşmelere Başladı

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Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Oyuncunun bugün saat 13.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.