Galatasaray Morata'yı Kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray Morata'yı Kiraladı

Galatasaray, Alvaro Morata'yı 1 yıllığına kiraladı, opsiyonla kesin transfer mümkün.

03.02.2025 00:46
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Galatasaray, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025-20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6 milyon avro geçici transfer bedeli ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, 32 yaşındaki santrfora bu sezonun ikinci ve gelecek sezonun (2025-2026) ilk yarısı için de 3'er milyon avro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon avro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonunun da sözleşmede yer aldığını açıkladı. Söz konusu ücretin 6 taksit halinde ödeneceği belirtildi.

Transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon avro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6 milyon avro,

2027-2028 sezonu için 6 milyon avro."

Kaynak: AA

Alvaro Morata, Galatasaray, AC Milan, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Morata'yı Kiraladı - Son Dakika

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