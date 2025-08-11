Galatasaray, Myriam Sylla\'yı Kadrosuna Kattı

GALATASARAY Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Myriam Sylla'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1995 doğumlu İtalyan smaçör Sylla ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine Eas Italia Orago ile başlayan oyuncu, sırasıyla MC Carnaghi Villa Cortese, Foppapedretti Begamo, Prosecco Doc Imoco Velley Conegliano ve Vero Volley Milano takımlarında forma giydi.

Sylla oynadığı takımlarda dört İtalya Kupası, bir Dünya Kulüpler Şampiyonası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Bireysel ödüllerinin arasında birçok kez en iyi smaçör ünvanını alan oyuncu son olarak Voleybol Milletler Ligi 2025'te de aynı ünvanı aldı.