Galatasaray Nesibe Aydın'ı Konuk Ediyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında yarın Nesibe Aydın'a konuk olacak.
TOBB ETÜ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ilk maçı sarı-kırmızılı ekip, 86-61 kazandı.
Eşleşmede tur atlayan takım, yarı finalde Emlak Konut'un rakibi olacak.
