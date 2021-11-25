Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının ardından

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri kesinleştiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Arjantinli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Nef Stadı'nda Galatasaray'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hatalı yedikleri gollerin ardından maçın kontrolünü kaybettiklerini dile getiren Sampaoli, "Çok hata yaptık. Hiç ummadığımız anda gol yedik. Maç bir anda bizim için yokuş aşağı gitmeye başladı. Maalesef böyle maçlarda rakip hiçbir şekilde bizim eksikliklerimizi affetmez." ifadelerini kullandı.

Kura çekiminden sonra Galatasaray'ın yanı sıra Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın da yer aldığı grupta liderliği hedeflediklerini aktaran Sampaoli, "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Biz liderliği bekliyorduk. Önceki maçlarda çok puan kaybettik. Çok zorlu bir kulvarda oynuyoruz. Oyuncularımız çok genç ve olgunlaşmaları gerekiyor. Daha sonraki maçlarda takımımın daha hızlı tecrübe kazanması için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Seyirci baskısının takımını etkilediğini aktaran 61 yaşındaki teknik adam, "Aslında baskıya alışığız ama oyuncularımızın çok genç olması, hataların yapılabilmesi bu maçı kaybetmemize sebep oldu. Erken yediğimiz 2 gol ve seyirci baskısı psikolojik olarak Türk tarafının daha güçlü olmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Milik: "Galatasaray galibiyeti hak etti"

Müsabakada 2 gol atan Olimpik Marsilya'nın Polonyalı santrforu Arkadiusz Milik, sarı-kırmızılı takımın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

İstanbul'a galibiyet için geldiklerini aktaran Milik, "İlk 20 dakika bizim için çok zordu. Zor bir maç olacağını bekliyorduk ve amacımız kazanmaktı. Futbol da böyle bir şey. Galatasaray çok kararlıydı ve galibiyeti hak etti." diye konuştu.

Grupta iddialarını sürdürmek için Galatasaray maçında sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten 27 yaşındaki golcü futbolcu, "Burada 3 puan almak için oynadık. Başka şansımız da yoktu. Daha fazlasını yapabilirdik. Gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada süre almayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya'daki performansını değerlendiren Milik, "Cengiz, çok iyi bir futbolcu. Onu özledik. Geldiğinden beri bize çok şey kattı. Bugün bizimle olmayan başka futbolcular da vardı ama bunlar maçı kaybetmemiz için bir bahane olamaz." şeklinde görüş belirtti.

Fransa temsilcisi, E Grubu'nda 5. haftanın ardından 4 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Olimpik Marsilya, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçın sonucunu bekleyecek.