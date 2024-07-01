Galatasaray, Paidar Demir'i anma mesajı yayımladı

Spor

Galatasaray, Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden Paidar Demir için anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını uzun yıllar terleterek kaptanlık yapan, Türk voleybolunun efsane isimlerinden Paidar Demir'i aramızdan ayrılışının 18. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

İzmir'de 1 Temmuz 2006'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ve 150 kez de milli formayı giyen Demir, oyunculuğunun ardından Galatasaray ve milli takımda menajerlik görevi yürütmüştü.