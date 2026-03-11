Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli - Son Dakika
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli
11.03.2026 18:17
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından Liverpool mücadelesinde performansıyla yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz'ın son durumunu paylaştı. Milli oyuncunun ayaklarında birçok yara olduğu gözükürken, yapılan paylaşımda Barış Alper için ''Yılmaz! Asla pes etme'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Avrupa arenasında Liverpool ile oynanan dev randevunun ardından milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın saha içerisinde gösterdiği mücadeleyi taraftarlarına kanıtladı.

SAHADA DEVLEŞTİ, YEMEDİĞİ TEKME KALMADI

Maç boyunca Liverpool savunmasına zorlu anlar yaşatan ve sahada basmadık yer bırakmayan yıldız isim, Liverpool'un dünyaca ünlü savunmacılarına karşı sergilediği fiziksel üstünlük ve süratiyle alkış topladı. Barış Alper'in maç sonu çekilen fotoğrafları mücadelenin şiddetini ve zorluğunu kanıtlar nitelikteydi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesaplarından paylaşılan karelerde, milli oyuncunun ayaklarındaki kanamalar ve yaralar dikkat çekti.

"ASLA PES ETME

Bu kareleri "Yılmaz! Asla pes etme." ifadeleriyle taraftarına sunan Galatasaray'ın paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, taraftarlar Barış Alper'in savaşçı ruhuna övgüler yağdırdı. "Sahadaki karakterin özeti" olarak yorumlanan görüntüler, milli oyuncunun takımı için sınırlarını ne kadar zorladığını bir kez daha kanıtladı.

