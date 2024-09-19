Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlikle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlikle Başladı

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

19.09.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ana Maria Terteleac, Mihaela Tepusa, Roxana Ivanov (Romanya)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert (Dk. 37 Demehin), Eda Karataş, Jackmon, Benan Altıntaş, Emine Esen, Arzu Karabulut, Ebru Topçu, Catalina (Dk. 65 Diallo), Bakarandze, Staskova (Dk. 90+5 Arzu Akkurt)

Slavia Prag: Votikova, Bendova, Kosikova, Bartovicova, Annest, Polcarova, Surnovska (Dk. 65 McLaughlin), Krejcirikova (Dk. 74 Ruzickova), Svitkova, Vesela (Dk. 65 Moravkova), Szewieczkova (Dk. 81 Zufankova)

Goller: Dk. 56 ve Dk. 66 Staskova (Galatasaray Petrol Ofisi), Dk. 76 Szewieczkova, Dk. 90+8 Kosikova (Slavia Prag)

Sarı kartlar: Dk. 19 Bendova, Dk. 36 Bartovicova, Dk. 42 Svitkova (Slavia Prag), Dk. 46 Demehin, Dk. 80 Benan Altıntaş, Dk. 90+2 Jackmon, Dk. 90+7 Emine Esen (Galatasaray Petrol Ofisi)

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

45+4. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Annest kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Polcarova'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Slavia Prag etkili geldi. Sunrovska'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Szewieczkova, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Gamze Yaman bu pozisyonda gole izin vermedi.

56. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Ebru Topçu'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Arzu Karabulut, bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Staskova'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı.

66. dakikada Galatasaray Petrol Ofisi farkı 2'ye çıkardı. Ebru Topçu'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Diallo, kale sahasına hareketlenen Staskova'ya yerden pasını aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

76. dakikada fark 1'e indi. Sağdan kazanılan korner atışında Annest'in kale sahasına gönderdiği ortaya Szewieczkova kafayı vurdu, savunmadan Benan Altıntaş'a çarpan meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 2-1

90+8. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Bartovicova kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasında yükselen Kosikova'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA

Petrol Ofisi, Slavia Prag, Galatasaray, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlikle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vuruyor Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 00:10:04. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Petrol Ofisi 2-2 Beraberlikle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement