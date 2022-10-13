Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yemekte bir araya geldi - Son Dakika
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yemekte bir araya geldi

13.10.2022 21:32
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yemekte bir araya geldi

Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya'da gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Petrol Ofisi CMO'su Sinan Reha Türkseven, futbolcular, takımın idari ve teknik ekibi katıldı.

Aral, yemeğin ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, pazar günü ligin ilk maçını oynayacaklarını anımsattı.

Yeni milli oyuncularıyla sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Aral, "Müthiş bir kadro olduk. Sağ olsun Petrol Ofisi isim sponsoru olarak bize destek verdi. Sinan Bey'in buradaki desteği çok önemli. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun devam edeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi CMO'su Sinan Reha Türkseven de Galatasaray Petrol Ofisi'ne yeni sezonda başarı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına çok değer veriyoruz. Spor bunlardan en başı çekecek faaliyetlerden bir tanesi. Kadınlarımız ekonomik sosyal hayata katılamazlarsa geri kalmaya mahkumuz. İlerleyemeyiz. O yüzden Galatasaray'ın da teveccühüyle birlikte bu iş birliğini uzun bir yolculuğun ilk adımı olarak görüyoruz."

Galatasaray Petrol Ofisi Teknik Direktörü Ülgen: "Oyuncularımız kaynaştı"

Galatasaray Petrol Ofisi Teknik Direktörü Metin Ülgen ise yemeği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Moralimiz çok iyi. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Oyuncularımız kaynaştı. Üst düzey oyunculara sahibiz. Ligde skor çok önemli ama oyuncumuz da iyi olmalı. Oyun kalitemizi artıracağız ve çok iyi oynayarak kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Petrol Ofisi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi yemekte bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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