Galatasaray, Polonyalı Futbolcu Frankowski ile Anlaşma Sağladı

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GALATASARAY'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul 'a geldi.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ta forma giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'yi İstanbul'a getirdi. Polonyalı oyuncuyu taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Frankowski'yi alanda sarı-kırmızılı taraftarlar karşılarken, 29 yaşındaki oyuncu taraftarlara üçlü çektirdi. Heyecanlı olduğunu dile getiren Frankowski, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Frankowski'nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.