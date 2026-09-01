Galatasaray, Porto'nun milli golcüsü Deniz Gül için resmi transfer görüşmelerine başladı
Galatasaray, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için resmi görüşmelere başladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
GALATASARAY, milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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