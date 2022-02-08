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Galatasaray, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

Galatasaray, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı

08.02.2022 11:38
Galatasaray, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, doğrudan satış sektörü temsilcilerinden QNET ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Galatasaray Kulübü, doğrudan satış sektörü temsilcilerinden QNET ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt numara altı sponsorluğu için Nef Stadı'nda düzenlenen imza törenine, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Turhan Özen ile QNET Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik katıldı.

Toplantıda konuşan Turhan Özen, QNET ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptıklarını belirterek, "Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile QNET iş birliğinin örnek teşkil edeceğine inancımız tam. Galatasaray, sürekli öğrenme ve bireysel gelişimin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin en eski ve en net kurumsal örneklerinden birisi. Dolayısıyla dünyaya aynı pencereden baktığımız sponsorumuzla bu yola çıkmaktan çok mutluyuz. İş birliğimizin iki taraf için de verimli olmasını ve önümüzdeki sezon da devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cem Geyik de Galatasaray ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Bu sponsorluk bizim için bir imzadan ötesini ifade ediyor. Bu imza, uzun süredir yöneticilik yaptığım QNET şirketinin dünyanın her yerinde sporu ve sporcuyu destekleme misyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Biz gençlerin, özellikle de kadınların sporda ve her alanda desteklendiklerinde büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bugün sahada ter döken Galatasaray'ın başarılı kadın voleybolcuları, Türkiye'nin her köşesinde pek çok kız çocuğuna ilham oluyor. Anlaşmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Galatasaray, Orta Asya, voleybol, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, QNET ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor


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