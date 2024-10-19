Galatasaray Rekor Kırdı!

Galatasaray, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaştı.
Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Süper Lig rekoruna imza attı.
Antalya'ya dış sahada 12 maçlık galibiyet serisiyle gelen Galataray, rekoru Fenerbahçe ile paylaşıyordu.
Sarı-kırmızılılar ligde 10 maçtır yenilmiyor
Puanını 25'e çıkarıp liderliğini sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle kazandı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor maçında 2 gol attı.
Takımının Antalya'da kazanmasına önemli katkı sunan Icardi, Süper Lig'de bu sezon 4 gole ulaştı.
Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de Antalyaspor maçına röveşata golüyle damga vurdu.
Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol atma sevinci yaşadı.
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