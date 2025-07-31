Galatasaray Rekor Transfer Yaptı - Son Dakika
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Galatasaray Rekor Transfer Yaptı

31.07.2025 22:38
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Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i 75 milyon avro ile transfer ederek rekor kırdı.

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i 75 milyon avro bonservis ücretiyle kadrosuna katarak rekor kırdı.

Geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Victor Osimhen, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

"Cimbom" Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı veren Osimhen'i bonservisiyle transfer edebilmek için büyük çaba harcadı. Galatasaray, sözleşmesinde 75 milyon avroya serbest kalma hakkı bulunan Osimhen için Napoli ile uzun süre pazarlık yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü serbest kalma bedeli olan 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferle Türk futbol tarihinde şimdiye kadarki en yüksek bonservis bedeli, Galatasaray'ın kasasından çıkacak.

Victor Osimhen, 75 milyon avroluk bonservis ücretiyle Türk futbolunda transfer rekoru kırarken önceki rekor, 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'deydi.

Avrupa'da 5 büyük lig dışında ilk

Galatasaray, 5 büyük lig dışında Avrupa'da en yüksek bonservis bedelini ödeyen takım oldu.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya dışında en yüksek bonservis bedeli ödeme rekorunu kırdı.

Bu transfer, 5 büyük lig haricinde dünya genelinde ise Al-Hilal'e 90 milyon avroya giden Neymar ve Al-Nassr'a 77 milyon avroya giden John Duran'dan sonra üçüncü oldu.

Rekortmenler iki takımda

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 10'da sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 10 transferin 6'sına, sarı-lacivertliler de 4'üne imza attı.

Orkun, listeye 2. sıradan girecek

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 2. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen'den sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 10 futbolcu şöyle:

FutbolcuEski takımıGeldiği kulüpBonservis bedeli (Avro)
Victor OsimhenNapoliGalatasaray75 milyon
Youssef En-NesyriSevillaFenerbahçe19,5 milyon
Gabriel SaraNorwich CityGalatasaray18 milyon
Mario JardelPortoGalatasaray17,05 milyon
Cengiz ÜnderOlimpik MarsilyaFenerbahçe15 milyon
Nicolo ZanioloRomaGalatasaray15 milyon
Daniel GuizaMallorcaFenerbahçe14 milyon
Mbaye DiagneKasımpaşaGalatasaray13 milyon
Emmanuel EmenikeSpartak MoskovaFenerbahçe13 milyon
BrumaSportingGalatasaray13 milyon

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Rekor Transfer Yaptı - Son Dakika

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