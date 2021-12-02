Üye Girişi
Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu - Son Dakika

Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu

02.12.2021 14:40

Pandemide tribün gelirleri dibe gören Galatasaray'ın yüzü 4 günde güldü. Fenerbahçe ve Marsilya maçında sadece biletlerden 25 milyon lira sıcak para kazanarak hasılat rekoru kırıldı. Bu 4 günde mağazalarda satılan ürünlerle cirolar bir hayli yükseldi.

Galatasaray, pandemi döneminde tribün gelirleri dibe vururken stat kapasitelerinin yüzde yüz açılmasıyla G. Saray nefes aldı.

Galatasaray hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını doldurdu

93 BİN SEYİRCİ

Sarı-kırmızılılar geçen hafta tribün hasılatında kulüp rekoru kırdı. 4 gün içinde Nef Stadyumu'nda ligde F. Bahçe ve Avrupa'da Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu 2 maçta 93 bin kişiyi ağırladı.

Galatasaray hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını doldurdu

SINIRLI SAYIDA SATILDI

5 maçlık kombineler sınırlı sayıda olduğu için Aslantepe'de 87-88 bin bilet satışı gerçekleşti. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray derbiden 14 milyon TL, Marsilya maçından 10 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildi ve sarı-kırmızılı kulüp 25 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Ek olarak GS Store mağazalarındaki cirolar da arttı.

Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu

Galatasaray, Türk Lirası, Marsilya, Saray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde! 14:35 İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde! İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor 14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi 12:54 Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:42 İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı
14:40 Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu
14:35 İmamoğlu Erdoğan'ı geçti! Bahçeli; Babacan ve Davutuoğlu'nun gerisinde!
14:32 İzmit'te sürekli mazgalı izleyen köpekten sonra bu da Bakırköy'ün aşık kedisi! Duraktan bir yere kımıldamıyor
14:31 Oyuncak tabancayla soygun girişimi!
14:30 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte ihtimaller
14:26 Bir zam da sigaraya! Bazı markalara 2 TL zam geldi!
14:05 Görenler şaşırıp kaldı! Erman Toroğlu'nun videosu sosyal medyada gündem oldu
14:04 Cinsellik için günün hangi saati daha doğru? Uzman terapist önerdi!
14:00 Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çift maaş alan bakan oldu
İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı İGDAŞ Genel Müdürü doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemlerini anlattı         
14:42
Oyuncak tabancayla soygun girişimi! Oyuncak tabancayla soygun girişimi!         
14:32
Bir zam da sigaraya! Bazı markalara 2 TL zam geldi! Bir zam da sigaraya! Bazı markalara 2 TL zam geldi!         
14:27
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?         
12:58
Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!         
12:05
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 14:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray resmen hasılat rekoru kırdı! Taraftar, 4 günde kulübün kasasını tıka basa doldurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement