Galatasaray RFS ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Galatasaray RFS ile Deplasmanda Karşılaşacak

Galatasaray RFS ile Deplasmanda Karşılaşacak

Galatasaray, 3 Ekim'de RFS ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Maçı Filip Glova yönetecek.

01.10.2024 12:14
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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile oynayacağı karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Daugava Stadyumu'nda Letonya temsilcisi RFS ile mücadele edecek. TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.

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Kaynak: İHA

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