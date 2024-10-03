Galatasaray RFS ile Karşılaşıyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya temsilcisi RFS ile deplasmanda yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Daugava
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)
RFS: Ondoa, Odisharia, Ikaunieks, Savalnieks, Ndjiki, Kouadio, Prenga, Panic, Marhiev, Njie, Lipuscek
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Icardi
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