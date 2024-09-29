Galatasaray RFS Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya ekibi RFS ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 1 Ekim Salı günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.