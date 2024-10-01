Galatasaray, RFS Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya ekibi RFS ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Daha sonra 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.