Galatasaray, Rytas Vilnius\'a Yenildi

Spor

SALON: Rytas Arena

HAKEMLER: Paulo Marques, Andris Aunkrogers, Peter Praksch

RYTAS VILNIUS: Flagg 9, Normantas 10, Graves 6, Radzevicius 16, Tubelis 12, Cole 11, Maiulis 13, Enoch 5, Paliukenas 4, Sargiunas

GALATASARAY: Livingston 14, Young 7, Wallace 11, Blumbergs 3, Palmer Jr 6, Izundu 9, Buğrahan Tuncer 3, Delgado 8, Göksenin Köksal 5

1'İNCİ PERİYOT: 15-20

DEVRE: 34-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Rytas Vilnius'a 86-66 yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi ev sahibi ekipte 16 sayı üreten Gytis Radzevicius oldu. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ikinci maçında 5 Şubat Çarşamba günü Manisa Basket'e konuk olacak.