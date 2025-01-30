Galatasaray, Rytas Vilnius\'a Yenildi

SALON: Rytas Arena
HAKEMLER: Paulo Marques, Andris Aunkrogers, Peter Praksch
RYTAS VILNIUS: Flagg 9, Normantas 10, Graves 6, Radzevicius 16, Tubelis 12, Cole 11, Maiulis 13, Enoch 5, Paliukenas 4, Sargiunas
GALATASARAY: Livingston 14, Young 7, Wallace 11, Blumbergs 3, Palmer Jr 6, Izundu 9, Buğrahan Tuncer 3, Delgado 8, Göksenin Köksal 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-20
DEVRE: 34-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-56
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Litvanya ekibi Rytas Vilnius'a 86-66 yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi ev sahibi ekipte 16 sayı üreten Gytis Radzevicius oldu. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki ikinci maçında 5 Şubat Çarşamba günü Manisa Basket'e konuk olacak.
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