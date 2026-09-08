Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Portekiz'de Sporting'e konuk olacak - Son Dakika
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Portekiz'de Sporting'e konuk olacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Portekiz\'de Sporting\'e konuk olacak
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın TSİ 22.00'de deplasmanda Portekiz takımı Sporting ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki 341. maçında Sporting ile ilk kez karşılaşırken, sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina ve Singo kadroda yer alamayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz takımı Sporting ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın TSİ 22.00'de Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak.

Devler Ligi'nde 19. sezon

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne 10 kez elemeleri geçerek, 9 defa da doğrudan katılım sağladı. Cimbom, Devler Ligi'nin 36 takımlı lig formatında ikinci kez yer alacak. Aslan geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda İngiliz temsilcisi Liverpool'a elendi.

Avrupa kupalarında 341. karşılaşma

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 340 maça çıktı. Bu müsabakalardan sarı-kırmızılılar 121 kez galip gelirken, 129 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 468 kez havalandırırken, kalesinde 518 gol gördü.

Devler Ligi'nde 135. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada 134 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 34'ünü kazanırken, 68'ini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan 139 gol atarken, kalesinde 230 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 38 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 26, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 38 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 14'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

Portekiz ekipleriyle 9 maça çıktı

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında Sporting ile karşı karşıya gelmedi. Cimbom, bugüne kadar Portekiz takımlarıyla 9 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aslan, bu süreçte Benfica, Porto ve Braga ile mücadele etti.

Sporting, Türk takımlarıyla 10 kez oynadı

Sporting ise Türkiye'den Kocaelispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Başakşehir ile oynadı. Portekiz temsilcisi, 5 galibiyet elde ederken, 3 kez berabere kaldı ve 2 defa da mağlup oldu.

Süper Lig'de lider

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 müsabakada rakiplerine yenilmedi ve 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda aldığı 10 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde son olarak deplasmanda Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Aslan'da Sporting maçı öncesinde Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları bulunuyor.

Rafael Leao, eski takımına karşı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao, görev alması durumunda eski takımına karşı mücadele edecek. Sporting altyapısında yetişen Leao, 2018 yılında Lille'e transfer oldu. 27 yaşında futbolcu daha sonra Milan'da forma giydi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez oynyacak.

Sporting, Portekiz Ligi'nde 2. sırada

Portekiz Ligi'nde geride kalan 5 haftada Sporting, 4 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı ve topladığı 13 puanla 2. sırada bulunuyor. Portekiz temsilcisi ligde en son evinde Nacional ile oynadı ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sporting'i Portekizli teknik direktör Rui Borges çalıştırıyor. Portekiz ekibi maçları da 52 bin kapasiteli Jose Alvalade Stadyumu'nda oynuyor.

Espen Eskas düdük çalacak

Sporting ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland yapacak. Maçın dördüncü hakemi Sigurd Kringstad olacak. Müsabakada da VAR'da Almanya'dan Christian Dingert, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche göre yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Portekiz'de Sporting'e konuk olacak - Son Dakika

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