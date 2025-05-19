Galatasaray Şampiyonluğu Antalya'da Kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Antalya'da Cumhuriyet Meydanı ve cadde sokaklar kutlamalara sahne oldu.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kala Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray taraftarları, şampiyonluk coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da sokaklara taşıdı. Kent merkezinde araç konvoyları oluşturulurken, kalabalık bir grup da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Taraftarlar, marşlar eşliğinde meşaleler yaktı, sarı-kırmızı bayraklarla meydanı doldurdu.

Meydanda kutlamalara halaylar da eşlik etti. Taraftarların meydanda çektikleri halaylar objektiflere yansıdı. Sarı-kırmızılı formalarıyla bir araya gelen gruplar, davul ritimleri eşliğinde coşkuyu birlikte yaşadı. Polis ekipleri, kutlamaların güvenli şekilde geçmesi için kent genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece boyunca süren kutlamalar olaysız şekilde sona erdi. - ANTALYA