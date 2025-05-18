Galatasaray Şampiyonluğu Aydın\'da Coşkuyla Kutladı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meydanı bayram havasına çevirdi. - AYDIN