Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

01.06.2025 04:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Başakşehir'i yenerek şampiyonluğu taraftar önünde büyük bir etkinlik ile kutladı.

- Galatasaray şampiyonluğu taraftarı önünde kutladı

İSTANBUL - Sezonu Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Başakşehir maçının ardından stadyumda kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından RAMS Park'ta şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirildi. İlk olarak sahaya 5 yıldızlı Galatasaray logosu yansıtıldı ve daha sonra stadyumun üstünde dronlarla görseller oluşturuldu.

Ardından sahanın ortasında platform kuruldu ve Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, teknik ekip ve futbolcular, sahaya tek tek çağrıldı. Futbolcular sahneye seçtikleri şarkılarla geldi.

Mertens, Ciro'yu kupanın içine koydu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahneye Kenan Doğulu'nun 'Rütbeni bileceksin' şarkısıyla çıktı. Sarı-kırmızılılara veda eden Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile sahneye geldi. Mertens'in, Ciro'yu kupanın içinde koyduğu anlar renkli anlara sahne oldu.

Barış Alper Yılmaz'dan horon şov

Barış Alper Yılmaz sahaya horona oynayarak çıktı. Daha sonra Barış Alper'e, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu da katıldı ve hep birlikte oynadılar.

Victor Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısıyla çıktı

Bu sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sahneye 'Yarim Yarim' şarkısıyla çıktı. Osimhen, sahneye ailesiyle sahneye geldi. Taraftarlar 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' tezahüratlarında bulundu.

Mauro Icardi, 'Aşkın Olayım' ile sahnede

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kutlamalarda kendisiyle özdeşleşen şarkıcı Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısıyla geldi. Sevgilisiyle sahneye çıkan Icardi'ye taraftar yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra taraftarlar hep birlikte şarkıyı söyledi.

Fernando Muslera'ya veda

14 sezonun ardından takımdan ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, eşi, çocukları ve babasıyla sahnede yer aldı. Muslera, sahneye ilk geldiği sezonda giydiği 25 numaralı formayla çıktı. Duygusal anlar yaşayan Fernando Muslera'yı daha sonra takım arkadaşları havaya attı. 38 yaşındaki kaleci burada Türkçe yaptığı konuşmasında, 'Her şey için çok teşekkürler. Sizi seviyorum' dedi.

Son olarak bu sezon kazanılan iki kupa Kaptan Fernando Muslera ve takım arkadaşlarının elinde havalandı. Daha sonra futbolcular sahada hep birlikte şampiyonlukları kutladı.

Kutlamalarda son dönemde popüler olan ve Galatasaraylı futbolcuların da sık sık söylediği Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho da konser verdi.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, Galatasaray, Başakşehir, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:18:38. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.