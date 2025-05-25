Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarına Gitti

GALATASARAYLI futbolcuları ve teknik ekibi taşıyan takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisiyle kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya hareket etti.
Şampiyonluk kutlamaları için İstiklal Caddesi ve Galatasaray Lisesi önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Lisesi önünden üstü açık otobüse binen takımlarını kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya uğurladı.
Takım otobüsü üstü açık otobüs ile önce Sarayburnu'na oradan da kısa bir boğaz turunun ardından Yenikapı'ya geçecek.
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